Белый дом отреагировал на решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США положительно оценивают решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы приветствуем решение ОПЕК+ продолжить увеличение добычи и производства», — отметила Псаки.

Политик отметила, что вместе с решением США о выпуске сырья из стратегических запасов действия стран-экспортеров помогут восстановить экономику.

Ранее министры стран ОПЕК+ договорились продолжить увеличение добычи нефти в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки.

«Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19 совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в феврале 2022 года», — сказано в пресс-релизе.