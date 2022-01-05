В Казахстане мародеры въехали в витрину отделения банка на бульдозере

В казахстанском городе Алма-Ате мародеры въехали на бульдозере прямиком в витрину одного из отделений банков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Неизвестные угнали бульдозер, после чего проехали на нем по улице города, заехали на тротуар перед финансовым учреждением, ковшом протаранили фасад здания и отъехали немного назад.

При этом в настоящее время протестующие грабят большое число магазинов, а также сообщалось о разграблении ряда крупнейших торговых центров. Однако, представитель ТРЦ сети MEGA Alma-Ata рассказал, что службе охраны удалось отбиться от нападавших.

Очевидцы сообщают, что с улиц Алма-Аты исчезли патрули правоохранительных органов и военнослужащих, которые занимались разгоном активистов. При этом в городе продолжают орудовать мародеры, разбивая витрины магазинов и ломая банкоматы.