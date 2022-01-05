Россиян предупредили об опасности голодания после праздников

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова в интервью URA.RU заявили, что голодание после длинных новогодних праздников может обернуться негативными последствиями для организма.

Русакова призвал россиян возвращаться россиян в режим после праздников постепенно и без лишних движений. Она предупредила, что голодание является опасным способ избавиться от лишнего веса и ухудшает работу головного мозга, печени и почек. Она посоветовала сокращать порции и увеличить физическую активность после праздников.

«Так как в организме будут происходить процессы распада, и если жидкость начнет поступать неадекватно, желудочно-кишечный тракт станет неадекватно работать, то продукты распада, токсины, будут отравлять организм, нарушится работа головного мозга, печени, почек из-за больших нагрузок», — объяснила Дарья Русакова.

Специалист также порекомендовала возвращаться к привычному режиму питания как можно раньше, чтобы пищеварительная система не успела привыкнуть к излишествам. «Две недели — это уже такой пороговый рубеж, когда уже сложно будет вернуться к нормальному образу жизни», — отметила она.

Мнение коллеги поддержала Кривцова, которая назвала голодание после праздников большой нагрузкой для организма. В результате этого происходит «тяжелая стресс-индукция», которая способна привести к острой декомпенсации хронических заболеваний и резкому снижению иммунитета.

Ранее Россиянам назвали способ перестать переедать в праздники. Для этого нужно отвлекаться на небольшие прогулки и сокращать порции.