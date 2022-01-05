МИД России обратился к россиянам в связи с ситуацией в Казахстане

Министерство иностранных дел (МИД) России обратилось к россиянам в связи с ситуацией в Казахстане. Информация опубликована в Telegram ситуационно-кризисного центра.

В ведомстве порекомендовали российским гражданам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей, оставаться в гостиницах или местах пребывания, а также следить за сообщениями загранучреждений и МИД России.

Ранее российское ведомство призвало к мирному урегулированию ситуации в Казахстане. Обстановка вокруг российских дипломатических и консульских миссий остается спокойной. Среди находящихся в Казахстане россиян пострадавших нет.