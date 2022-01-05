Реверс газа из Германии в Польшу по «Ямалу — Европе» снизился в пять раз

Реверсные поставки по газопроводу «Ямал — Европа» из Германии в Польшу снизились более чем в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Накануне транзит газа колебался в диапазоне 885-955 тысяч кубометров в час, однако 5 января этот показатель заметно снизился. Поставки через крайнюю западную точку магистрали в ФРГ «Мальнов» с 8:00 до 9:00 по московскому времени составили почти 155 тысяч кубометров.

С 21 декабря 2021 года «Газпром» перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию. По словам российского поставщика, европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.

Протяженность газопровода «Ямал — Европа» превышает две тысячи километров. Он идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере и проходит по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.