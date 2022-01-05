Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел в сторону Казахстана

Самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» вылетел из московского аэропорта Внуково и направился в сторону Казахстана. Об этом в среду, 5 января, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Речь идет о борте Ту-214, который предположительно направляется в Нур-Султан, столицу Казахстана. Самолет уже пересек границу.

Ранее в среду стало известно, что на фоне протестов из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. 4 января начались столкновения протестующих с силовиками. В Алма-Ате недовольные политикой казахских властей отобрали у сотрудников силовых структур огнестрельное оружие, дубинки и щиты, после чего начали собираться в центре города. В городе не работают телевидение, интернет и мобильная связь.