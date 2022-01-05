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На Украине заявили о блокировке транзита угля из Казахстана

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, страна не получает уголь из Казахстана

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Казахстан блокирует транзит угля в страну. Такое заявление он сделал на брифинге в среду, 5 января, пишет РИА Новости.

По словам Галущенко, у предприятия «Центрэнерго» заключен контракт на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона.

«Но, к сожалению, через соответствующие действия России происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», — приводит агентство заявление Галущенко.

В Казахстане со 2 января идут протесты. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. На данный момент в Алматинской и Мангистауской областях на две недели ввели режим ЧП. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил происходящее в стране со сценарием начала военных кампаний в Чечне и призвал протестующих вести себя мирно и не разрушать свое государство.

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Евгения Куликова
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