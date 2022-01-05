США пообещали Европе полноценное участие в диалоге с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Европе полноценное участие в предстоящем диалоге с Россией по вопросам региональной безопасности. Его слова после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок передает РИА Новости.

«Не будет никаких обсуждений по вашему поводу без вас — не просто полная координация, полные консультации, но и участие», — заявил Блинкен. Он добавил, что это «базис, на котором мы двигаемся и продолжим двигаться вперед».

Ранее Анналена Бербок заявила, что Германия обладает особой позицией по вопросу поставок оружия на Украину. Она подчеркнула, что Штаты наращивают военную поддержку республике под предлогом защиты от «российской агрессии». В свою очередь Блинкен отметил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине в ближайшие недели и месяцы.

Переговоры по вопросам европейской безопасности пройдут в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 12 января. По его словам, эта повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон.

