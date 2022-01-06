Во время беспорядков в Казахстане сгорел золотой фонд казахского кино

В ходе беспорядков в Казахстане был уничтожен золотой фонд казахского кино. Об этом сообщает телеканал Atameken Business в своем Telegram-канале.

Фильмотека сгорела в результате пожаров.

Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей, а также крупнейшая киностудия страны «Казахфильм» имени Шакена Айманова расположены в бывшей столице республики Алма-Ате.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в Алма-Ате.