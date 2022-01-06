Лавров обсудил ситуацию в Казахстане с главой МИД Турции

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил протесты в Казахстане в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств России и Турции также обсудили заседание Совета Россия — НАТО, запланированное на 12 января, а также ситуацию в Боснии и Герцеговине и на Кавказе.

Ранее в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России начали переброску в Казахстан своей части миротворцев. Российская сторона направляет в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.