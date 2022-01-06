Стало известно о столкновении российской подлодки и британского фрегата

Российская подводная лодка и фрегат ВМС Великобритании Northumberland столкнулись в Атлантическом океане. Об этом стало известно изданию The Sun.

По информации издания, инцидент произошел в конце 2020 года. Подлодка задела трос эхолокатора британского фрегата, который ее отслеживал примерно в 200 милях к северу от Шотландии. По мнению источника в ВМС Великобритании, столкновение было случайным «с вероятностью миллион к одному».

В конце декабря прошлого года сообщалось, что фрегат Великобритании HMS Westminster находится в Северном море около Шетландских островов в состоянии повышенной боеготовности. Судно будет отслеживать корабли Военно-морского флота (ВМФ) России, которые, как предполагается, в преддверии православного Рождества вернутся на военно-морскую базу в Североморске.