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Британский фрегат будет следить за российскими подлодками

Telegraph: фрегат HMS Westminster отслеживает в Северном море возможный проход кораблей РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Фрегат Великобритании HMS Westminster находится в Северном море около Шетландских островов в состоянии повышенной боеготовности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, судно будет отслеживать корабли Военно-морского флота (ВМФ) России, которые, как предполагается, в преддверии православного Рождества вернутся на военно-морскую базу в Североморске. При этом британский фрегат будет использовать использовать систему гидрофонов для прослушивания подводных лодок.

28 августа сообщалось, что США заметили всплывшую российскую подлодку вблизи Аляски. Северное командование Вооруженных сил США заявило, что внимательно следит за российской подводной лодкой. Также американская сторона выразила готовность оказать помощь российским военным в случае необходимости. В России ответили, что это атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск», участвующий в учениях, и никакой нештатной ситуации нет.

Ксения Назарова
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