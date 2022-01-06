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Лукашенко призвал протестующих в Казахстане встать на колени перед военными

Президент Белоруссии Лукашенко: протестующие в Казахстане могут договориться с Токаевым

Фото: Reuters

Протестующие в Казахстане должны пойти на конструктивный диалог с властью, пока они не зашли слишком далеко. Об этом заявил в своем обращении к участникам беспорядков президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — человек, который готов к переговорам. «Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться, очень умный, образованный», — заключил он.

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Лукашенко напомнил гражданам Казахстана, что «это их страна и другой страны у них не будет». По его словам, восстановление государства после переворота потребует огромных ресурсов. Политик призвал участников беспорядков встать на колени и извиниться перед военными, чтобы сгладить общественный раскол.

Ранее стало известно, что в казахстанских городах начался новый сбор протестующих на площадях. Так, в Алма-Ате на площади находятся около 200-250 человек. В то же время в Актау люди не выдвигают новые требования, а обсуждают организационные вопросы, в том числе необходимость вывоза мусора.

Беспорядки в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Президент республики обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.

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Екатерина Андреева
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