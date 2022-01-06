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В тюрьмах Казахстана ввели особый режим на фоне ЧП

МВД Казахстана ввело режим особых условий в местах лишения свободы на время действия ЧП

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти Казахстана ввели режим особых условий в местах лишения свободы на время действия режима ЧП, введенного на фоне массовых беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

По информации агентства, особый режим в тюрьмах Казахстана будет действовать до окончания чрезвычайного положения. Он предполагает максимально строгие условия содержания заключенных, усиление контроля и наблюдения за ними. Режим ЧП в стране введен до 19 января.

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Ранее сообщалось, что на площади в Алма-Ате началась сильная стрельба. По некоторым данным, военнослужащие начали стрелять в протестующих после предупреждений по громкоговорителям. Очевидцы беспорядков рассказали о нескольких пострадавших.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо почти в два раза. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

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Екатерина Андреева
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