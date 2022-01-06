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Россия передаст Казахстану спутник и три технологические системы

Россия передаст спутник «Экран-М» и три системы на Байконуре Казахстану в 2022 году

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Россия может передать Казахстану телекоммуникационный спутник «Экран-М», который не использовался ранее, а также три технологические системы на космодроме Байконур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Так, Казахстану передадут спутник «Экран-М» со сборочно-защитным блоком, универсальный контрольно-испытательный комплекс, системы дистанционного управления заправкой и вспомогательными системами. Уточняется, что объекты будут переданы в рамках запланированного ранее вывода из аренды объектов, которые не используются, в течение 2022 года.

Как рассказал другой источник, «Экран-М» не запустили, потому что система таких же аппаратов на орбите работала исправно. Если спутник правильно хранился, то он должен быть пригоден к запуску и работе на орбите и в настоящее время.

В декабре прошлого года Россия и Казахстан проработали решения по выводу из аренды, списанию и утилизации неиспользуемых объектов космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек». На «Байтереке», который строит Казахстан, к 2023 году планируют начать запуск ракет типа «Союз-5», которую разрабатывает Россия.

Марина Совина
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