Названа возможная причина жесткой посадки вертолета в Башкирии

Предварительной причиной жесткой посадки вертолета в Благовещенском районе Башкирии могли стать погодные условия. Об этом сообщает «РБК Уфа».

По данным издания, ночью на севере республики была метель и шел мокрый снег с дождем. Авария произошла в труднодоступной местности к северо-западу от села Павловка, куда и держал курс вертолет.

Как заявил президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов, вертолет изменил маршрут, так как упал гораздо севернее Павловки, однако это могло быть сделано намеренно. По его мнению, сегодня все летают на инструментальных средствах навигации, поэтому заблудиться сложно.

«Обычно причина [изменения маршрута] — это воля заказчика», — сказал он.

Ранее сообщалось, что одним из погибших при крушении вертолета оказался Андрей Олейник, председатель попечительского совета отделения Ассоциации юристов России в Башкирии. Он также был генеральным директором компании «Гидромашавтоматика», которая поставляет насосное и компрессорное оборудование на нефтеперерабатывающие заводы.

Всего на борту вертолета находились трое пассажиров. Один из них погиб на месте, второй скончался позднее. Третий находится в тяжелом состоянии.