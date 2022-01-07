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Раскрыта личность одного из погибших при жесткой посадке вертолета в Башкирии

РБК: при жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб предприниматель Андрей Олейник

Фото: Правительство Республики Башкортостан

Одним из погибших при крушении вертолета в Благовещенском районе Башкирии оказался предприниматель и юрист Андрей Олейник. Об этом сообщил президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов, передает «РБК Уфа».

Минигулов добавил, что ему неизвестны «причины мотивации этого полета».

Андрей Олейник был председателем попечительского совета отделения Ассоциации юристов России в Башкирии с августа 2021 года. Он также был генеральным директором компании «Гидромашавтоматика», поставляющей насосное и компрессорное оборудование на нефтеперерабатывающие заводы. Учредителями компании выступают сам Андрей Олейник и фирма Vostok Worldwide Solutions, зарегистрированная на Сейшельских островах.

Жесткая посадка частного вертолета произошло ранее 7 января, на его борту было три человека. Один из них погиб на месте, еще один умер позднее. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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Майя Гавашели
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