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Статуя с полутораметровым пенисом подверглась нападению вандалов

The Guardian: в Перу вандалы пробили дыру в гигантском фаллосе статуи индейца

Кадр: euronews / YouTube

В Перу статуя ухмыляющегося мужчины с полутораметровым пенисом подверглась нападению вандалов. Об этом сообщает газета The Guardian.

Конструкция была установлена в начале года в 15 минутах езды от центра города Трухильо, расположенного на побережье Тихого океана. Достопримечательность является точной репликой керамики, которую использовали индейцы Мочика, проживавшие в этих краях с I века по VIII век.

Символ плодородия очень полюбился местным жителям и туристам, которые регулярно делали селфи рядом со статуей. Но не все оказались довольны установкой памятника: трое вандалов напали на него в два ночи 7 января. Один из них приставил нож к горлу охранника, а два других пробили дыру в гигантском фаллосе. Сообщается, что, убегая, злоумышленники стреляли в воздух.

Впрочем, мэр города Моче, где находится статуя, не унывает. Он рассказал журналистам, что планирует установить еще порядка 30 статуй, посвященных культуре племени Мочика. Треть из них, как ожидается, также будет носить эротический характер или изображать роды.

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы повредили десятки произведений искусства в музеях Берлина. Злоумышленники брызгали на экспонаты некой маслянистой жидкостью. Сообщается, что среди пострадавших экспонатов — древнеегипетские саркофаги, старинные скульптуры и картины. Известно о по меньшей мере 70 объектах, подвергнувшихся нападению.

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Виктория Кондратьева
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