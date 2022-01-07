В Химках загорелся склад площадью более двух тысяч метров квадратных

В подмосковных Химках загорелся продовольственный склад. Площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи квадратных метров. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, что к точке возгорания прибыли пожарные службы. Как сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МЧС России, пожар происходит в одноэтажном панельном складе, где хранятся лакокрасочные изделия и продукты питания.

«Пострадавших нет, проводится тушение по рангу № 2, на место направлена лаборатория для замеров уровня предельно допустимой концентрации», — отметил собеседник РИА Новости.

Ранее в результате взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в городе Свободный вспыхнул пожар. Инцидент произошел в среду, 5 января, в 7 часов утра. Как сообщили в пресс-службе завода, на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой».