Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Химках загорелся склад площадью более двух тысяч метров квадратных

Площадь пожара на складе в подмосковных Химках увеличилась до 2,8 тысячи квадратных метров

В подмосковных Химках загорелся продовольственный склад. Площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи квадратных метров. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, что к точке возгорания прибыли пожарные службы. Как сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МЧС России, пожар происходит в одноэтажном панельном складе, где хранятся лакокрасочные изделия и продукты питания.

«Пострадавших нет, проводится тушение по рангу № 2, на место направлена лаборатория для замеров уровня предельно допустимой концентрации», — отметил собеседник РИА Новости.

Ранее в результате взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в городе Свободный вспыхнул пожар. Инцидент произошел в среду, 5 января, в 7 часов утра. Как сообщили в пресс-службе завода, на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой».

Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Появилась информация о выезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Украинский депутат поздравил верующих на Рождество фразой «Христос Воскресе!»
В Химках загорелся склад площадью более двух тысяч метров квадратных
Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист поделился деталями произошедшего
Российский ученый назвал наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма
Бывший президент США рассказал о пропасти для американской демократии
Захват аэропорта Алма-Аты радикалами объяснили госизменой в спецслужбах
Нападение на СИЗО в казахстанском городе попало на видео
Россиянка Резцова заняла седьмое место в спринте на этапе Кубка мира
В одном из дворов Алма-Аты раздались взрывы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter