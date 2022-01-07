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В Киргизии ответили на сообщения о прибытии в страну самолетов Назарбаева

Аэропорт Бишкека Манас заявил, что не располагает информацией о прибытии Назарбаева

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Международный аэропорт Бишкека Манас прокомментировал сообщения о приземлении самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в столице Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители воздушной гавани заявили, что не располагают информацией о прибытии экс-президента Казахстана. Также там отказались подтвердить принадлежность борта Назарбаеву.

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Ранее сообщалось, что Манасе заметили самолет марки Bombardier, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов. По предположению местных СМИ, члены семьи Нурсултана Назарбаева выехали наземным транспортом в Кыргызстан, откуда их и забрал борт из ОАЭ. Кроме того, другой аналогичный «назарбаевский» самолет приземлился в аэропорту Манас примерно в 22:10 по местному времени на техническую стоянку.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.

Марина Совина
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