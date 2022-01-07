В Киргизии ответили на сообщения о прибытии в страну самолетов Назарбаева

Международный аэропорт Бишкека Манас прокомментировал сообщения о приземлении самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в столице Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители воздушной гавани заявили, что не располагают информацией о прибытии экс-президента Казахстана. Также там отказались подтвердить принадлежность борта Назарбаеву.

Ранее сообщалось, что Манасе заметили самолет марки Bombardier, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов. По предположению местных СМИ, члены семьи Нурсултана Назарбаева выехали наземным транспортом в Кыргызстан, откуда их и забрал борт из ОАЭ. Кроме того, другой аналогичный «назарбаевский» самолет приземлился в аэропорту Манас примерно в 22:10 по местному времени на техническую стоянку.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Аты.