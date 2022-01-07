ОДКБ рассказала Совбезу ООН о миротворцах в Казахстане

Постоянное представительство Армении в Совете Безопасности ООН направило членам всемирной организации письмо о проведении миротворческой операции на территории Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ подписан генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. Армения же выступила в Совбезе как председательствующая в ОДКБ страна.

Зась проинформировал, что «Совет коллективной безопасности ОДКБ ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан».

Задачи миротворцев

Перед группировкой миротворцев в Казахстане поставлены две задачи. По утверждению Зася, контингенту предстоит охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов, а также оказание помощи в поддержании правопорядка. Он заверил, что иностранных военнослужащих не будут привлекать к разгону демонстраций.

Всего в охваченную беспорядками республику будет направлено около 2,5 тысяч человек. При необходимости это число будет увеличено.

Генсек ОДКБ уточнил, что миротворцы имеют право на применение оружия. Однако воспользоваться им они смогут лишь в случае нападения на них вооруженных банд.

Зась отметил, что мотив ОДКБ в данной ситуации — помочь Казахстану в тяжелый период, поддержать союзника.

Пошли передергивания — о каком-то вторжении или еще что-то, даже об «оккупации» договорились — это, извините, вообще полная глупость Станислав Зась генсек ОДКБ

Говоря о сроках присутствия сил ОДКБ в Казахстане, чиновник прояснил, что это будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. «Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным», — добавил генсек, оценив его в «несколько дней, либо несколько недель».

Сомнения в легитимности

Ранее в американской администрации заявили, что не знают, насколько легитимен ввод сил ОДКБ в Казахстан. При этом в Белом доме заверили, что следят за ситуацией в республике.

Со схожим заявлением выступил и официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Он отметил, что у США есть «вопросы» по отправке миротворцев, так как Казахстан имеет собственные ресурсы. По его словам, в прошлом правительство страны было хорошо защищено.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала, заявив, что некоторые американские представители не понимают происходящего в Казахстане и выдают это за официальную позицию США.

Кто стоит за беспорядками

В охваченном беспорядками Казахстане действуют подготовленные боевики из нескольких стран. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «В рядах протестующих появились хорошо организованные боевики, как доморощенные, так и боевики, которые стали съезжаться в Казахстан из-за рубежа, из соседних стран Ближнего и Среднего Востока. Называя вещи своими именами — прежде всего, из Афганистана», — пояснил он.

Политолог и востоковед Евгений Сатановский также отметил, что за беспорядками стоят не мирные граждане, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Он указал, что «так называемые мирные протестующие обладают навыком ведения уличных боев» и сталкиваются с силовиками не так, как это делали бы простые жители страны. «Казахстан — наиболее ценная территория для организации волнений по образцу украинского майдана или того, что не произошло с захватом власти в Белоруссии», — уверен он.

В самом Казахстане пришли к выводу, что беспорядки в стране были спланированы заранее. На это указывают атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру.

Беспорядки в казахстанских городах длятся уже несколько дней. Протесты начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.