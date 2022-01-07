МВД Казахстана сообщило об убитом сотруднике после нападения на СИЗО

Нападавшие на СИЗО в Талдыкоргане убили одного сотрудника и ранили трех человек. Об этом сообщили в МВД Казахстана, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, от огневого ранения погиб сотрудник одного из департаментов уголовно-исполнительной системы республики (ДУИС). Известно, что он находился за территорией СИЗО.

Ранеными оказались сотрудник спецподразделения «Арлан» и еще два сотрудника ДУИС.

В МВД отметили, что нападение совершили террористы.

Нападение на СИЗО в Талдыкоргане произошло ранее 7 января. Как уточнили в МВД, действия совершались вооруженными бандами, однако атаку удалось отбить. Позднее в ведомстве рассказали, что на следственный изолятор пытались напасть 20 человек в камуфляжной форме. В ходе спецоперации один из них был ранен, еще один — убит.