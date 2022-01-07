Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

МВД Казахстана сообщило об убитом сотруднике после нападения на СИЗО

МВД Казахстана: напавшие на СИЗО в Талдыкоргане убили одного сотрудника

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Нападавшие на СИЗО в Талдыкоргане убили одного сотрудника и ранили трех человек. Об этом сообщили в МВД Казахстана, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, от огневого ранения погиб сотрудник одного из департаментов уголовно-исполнительной системы республики (ДУИС). Известно, что он находился за территорией СИЗО.

Ранеными оказались сотрудник спецподразделения «Арлан» и еще два сотрудника ДУИС.

В МВД отметили, что нападение совершили террористы.

Материалы по теме:
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
Вчера

Нападение на СИЗО в Талдыкоргане произошло ранее 7 января. Как уточнили в МВД, действия совершались вооруженными бандами, однако атаку удалось отбить. Позднее в ведомстве рассказали, что на следственный изолятор пытались напасть 20 человек в камуфляжной форме. В ходе спецоперации один из них был ранен, еще один — убит.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Стало известно о задержании племянника Назарбаева
Неизвестные пытались проникнуть в воинскую часть Минобороны Казахстана
Лукашенко заявил о более жестком курсе для сохранения суверенитета
Захарова увидела противоречия среди «защитников западных ценностей»
Лукашенко назвал повод к беспорядкам в Казахстане
«Зенит» объявил об уходе аргентинского защитника
МВД Казахстана сообщило об убитом сотруднике после нападения на СИЗО
Охранники строящегося в Москве ЖК устроили массовую драку с рабочими
В Казахстане задержали одного из лидеров протеста
Банда преступников заживо сожгла двух журналистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter