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Врачи предупредили россиян о риске получения травм при катании на «ватрушке»

Травматолог Дедов: катание на тюбинге очень опасно, так как его трудно контролировать

Фото: Maxim Chernavsky / Xinhua / Global Look Press

Врач-ортопед, травматолог кандидат медицинских наук Сергей Дедов заявил о риске получения травм при неосторожном катании на тюбинге. Об этом он сообщил в разговоре с Russia Today.

По словам медика, катание на «ватрушке» наиболее опасно, поскольку процесс трудно контролировать. В связи с этим он призывал россиян соблюдать меры предосторожности и «не кататься там, где не разрешено». Дедов также посоветовал использовать перчатки и плотную экипировку, чтобы смягчить удар, а также сгруппироваться при падении. Кроме того, он предупредил, что не стоит падать на вытянутые руки, так как это может привести к переломам.

Спортивный врач, травматолог Артем Катулин в беседе с телеканалом также отметил, что многие «получают травмы на пустом месте», потому что не умеют группироваться и падать. Он уточнил, что люди часто получают ушибы, переломы двух костей предплечья в типичном месте и черепно-мозговые травмы. Также эксперт рекомендовал надевать меховые шапки и соблюдать технику безопасности при катании на всех видах санок и тюбингов.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков назвал самые опасные и безопасные зимние виды спорта.

Ксения Назарова
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