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Россиян предупредили об опасности отеков после праздников

Эндокринолог Поляков: отеки после алкоголя и еды могут говорить о болезнях сердца и почек

Фото: Pixabay

Диетолог, эндокринолог и психолог Антон Поляков предупредил россиян об опасности отеков после новогодних праздников. Его слова передает портал URA.RU.

По словам Полякова, отеки после еды или алкоголя могут говорить о болезнях сердца, почек, печени и сосудов. Он отметил большое количество причин отечности и заявил, что чаще она — следствие того, что пища долго не переваривалась. «Вопрос в количестве еды, ее качестве, и способности организма переваривать. Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов», — сообщил врач. Нужно смотреть каждый случай, добавил он.

Если у человека есть болезни, то алкоголь и еда только усугубят проблемы, предупредил специалист. «Если проблем нет, то все равно, если пить и есть, как не в себя — это будет сказываться на задержке жидкости», — заключил Поляков.

Ранее врач-терапевт Ирина Ескова заявила, что онемение рук и ног может привести к серьезным последствиям для организма. Ескова назвала онемение конечностей симптомом рассеянного склероза, ревматоидного артрита или нейропатии, при которой страдают нервные корешки. При частом онемении врач посоветовала обратиться за помощью к врачу.

Марина Совина
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