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Опубликован список погибших во время беспорядков в Казахстане полицейских

Sputnik: МВД Казахстана опубликовало список 7 погибших во время беспорядков полицейских

Фото: Reuters

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало список погибших во время беспорядков семерых полицейских. Об этом сообщает Sputnik Казахстан в Telegram-канале.

Среди погибших капитан полиции города Тараз Рахат Сланбеков 1988 года рождения, старшина полиции города Алматы Ринат Камбетов 1988 года рождения, старший сержант полиции города Алматы Ален Асылханов 1993 года рождения, прапорщик юстиции Ербол Ержанов 1976 года рождения, рядовой Мадияр Кайсаров 2002 года рождения, рядовой Айбат Аманов 2003 года рождения и младший сержант департамента полиции Жамбылской области Нурболсын Алмасов 1994 года рождения.

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Ранее один из крупнейших банков Казахстана Halyk сообщил о решении списать кредиты погибших военных и полицейских, оформленные в организации. Сообщалось, что число погибших сотрудников силовых структур в Казахстане выросло до 18. Пострадали 748 полицейских и служащих Национальной гвардии.

Протесты в Казахстане начались 2 января, 5 числа они переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. В республике введен красный уровень террористической опасности. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия направили туда миротворцев.

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Марина Совина
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