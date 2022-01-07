Казахстанский банк спишет кредиты погибшим силовикам

Один из крупнейших банков Казахстана Halyk сообщил о решении списать кредиты погибших военных и полицейских, оформленные в организации. Об этом сообщает Tengrinews.kz в своем Telegram-канале.

«Низкий вам поклон, нашим героям», — заявили в банке.

7 января стало известно, что число погибших сотрудников силовых структур в Казахстане выросло до 18. Пострадали 748 полицейских и служащих Национальной гвардии.

Протесты в Казахстане начались 2 января, 5 числа они переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. В республике введен красный уровень террористической опасности. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия направили туда миротворцев.