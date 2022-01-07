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Токаев представит кандидатуру нового премьера Казахстана

Президент Казахстана Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра 11 января
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: KHABAR TV / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра страны во вторник, 11 января. об этом сообщает Sputnik Казахстан в Telegram-канале.

Ранее Токаев назвал сроки анонсирования новых реформ. По его словам, правительству страны предстоит принять ряд конкретных решений в связи с массовыми беспорядками, о них он расскажет 11 января. На фоне беспорядков он также пообещал предложить план реформ и конкретных мер по их реализации.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Утром 5 января президент Токаев принял отставку правительства.

Марина Совина
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