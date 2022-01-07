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Токаев поблагодарил Путина за отправку миротворцев в Казахстан

Токаев выразил Путину благодарность за оперативный отклик на просьбу о миротворцах

Фото: globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за оперативный отклик на просьбу об отправке миротворцев в Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно, а главное по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение», — поблагодарил Токаев.

Ранее президент Казахстана заявил, что в беспорядках в стране участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели». По сведениям Токаева, нарушители правопорядка применяют оружие к мирным гражданам, а также продолжают наносить ущерб имуществу страны.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Виктория Кондратьева
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