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Турецкая авиакомпания отменила пассажирские рейсы в Казахстан

Turkish Airlines отменила все рейсы в Казахстан до 9 января

Фото: Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Казахстан. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что в связи с ситуацией в стране все пассажирские полеты приостановлены до 9 января.

О том, что авиакомпании начали массово отменять рейсы в Казахстан, сообщалось ранее. От полетов отказались казахстанская авиакомпания AirAstana, российские «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Немецкий перевозчик Lufthansa перестал предлагать регулярные рейсы в Алма-Ату. S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан до 23 января.

В среду, 5 января, протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате. Воздушная гавань начала принимать самолеты «только по требованию». Были задержаны рейсы и из других городов.

Марина Совина
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