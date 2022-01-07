В ООН прокомментировали убийство демонстрантов и полицейских в Казахстане
Организация объединенных наций (ООН) призвала стороны в Казахстане отказаться от насилия. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что ООН считает одинаково неприемлемым убийство как демонстрантов, так и сотрудников полиции.
«Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, избегать насилия, использовать мирные средства при реагировании на ситуацию. Убийство сотрудников полиции и других так же неприемлемо, как и убийство демонстрантов», — подчеркнул Дюжаррик.
Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. В республике введен красный уровень террористической опасности.