В центре Алма-Аты продолжилась стрельба

В центре казахстанского города Алма-Аты утром в субботу, 8 января, продолжается стрельба. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, выстрелы почти всю ночь раздавались в центре города. Как передает Sputnik Казахстан в Telegram-канале, в городе продолжается антитеррористическая операция. Жители помогают полиции выявлять подозрительные группы людей, которые прячутся в небольших скверах и парках.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «Какие могут быть переговоры с преступниками, с бандитами? Их нужно уничтожать», — сказал Токаев. По словам казахстанского лидера, в беспорядках в республике участвуют иностранные террористы, которых подстрекают «так называемые свободные СМИ и забугорные деятели».