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Обнаружены признаки «цветной революции» в Казахстане

Канадский дипломат Армстронг: ряд признаков указывает на «цветную революцию» в Казахстане

Фото: РИА Новости

Отставной канадский дипломат Патрик Армстронг обнаружил ряд признаков, которые указывают на «цветную революцию» в Казахстане. Он рассказал РИА Новости, что именно свидетельствует об организации протестов Западом.

По его словам, революция является спланированной и управляемой с Запада.

«Очевидно, есть базовые причины, которые побуждают людей к протесту. Однако организаторы "цветной революции" берут этот протест и направляют его. Что мы видим в Казахстане? Неожиданное появление вооруженных группировок, лидера, сидящего за пределами страны, обычный набор западных НКО, работающих на протяжении ряда лет, требования, которые включают геополитическое отдаление от России», — сказал экс-дипломат.

Он предположил, что это также может быть попыткой прервать переговоры России и США по безопасности.

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Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву заявил, что Китай выступает против внешних сил, виновных в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании цветной революции в Казахстане. Он обвинил внешние силы в подрыве стабильности Казахстана и также мирной жизни граждан страны.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.

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Марина Совина
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