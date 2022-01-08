Обнаружены признаки «цветной революции» в Казахстане

Отставной канадский дипломат Патрик Армстронг обнаружил ряд признаков, которые указывают на «цветную революцию» в Казахстане. Он рассказал РИА Новости, что именно свидетельствует об организации протестов Западом.

По его словам, революция является спланированной и управляемой с Запада.

«Очевидно, есть базовые причины, которые побуждают людей к протесту. Однако организаторы "цветной революции" берут этот протест и направляют его. Что мы видим в Казахстане? Неожиданное появление вооруженных группировок, лидера, сидящего за пределами страны, обычный набор западных НКО, работающих на протяжении ряда лет, требования, которые включают геополитическое отдаление от России», — сказал экс-дипломат.

Он предположил, что это также может быть попыткой прервать переговоры России и США по безопасности.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву заявил, что Китай выступает против внешних сил, виновных в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании цветной революции в Казахстане. Он обвинил внешние силы в подрыве стабильности Казахстана и также мирной жизни граждан страны.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.