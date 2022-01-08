Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Колумбийцев с симптомами омикрон-штамма попросили не делать тесты

Глава Минздрава Колумбии Гомес попросил людей с симптомами омикрон-штамма не делать тесты

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Молодых жителей Колумбии с симптомами омикрон-штамма коронавируса попросили не делать тесты, а соблюдать карантин. Об этом заявил глава минздрава страны Фернандо Руис Гомес, сообщает РИА Новости.

По словам Гомеса, люди с симптомами с момента их появления должны находиться в изоляции семь дней, а не 10 или 14, как раньше. В числе таких симптомов он назвал насморк, температуру и головную боль. «В этом случае этим людям нет необходимости делать тест, поскольку симптомы - это уже доказательство того, что с высокой вероятностью у них есть штамм "омикрон"», — сказал министр, подчеркнув, что речь идет о молодых людях с хорошим иммунитетом.

Материалы по теме:
Мир борется с коронавирусом уже два года. Почему ученые не могут его победить?
Мир борется с коронавирусом уже два года.Почему ученые не могут его победить?
2 января
«Два штамма будут терзать человечество одновременно» Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
«Два штамма будут терзать человечество одновременно»Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
3 января

В то же время Гомес указал, что люди с хроническими заболеваниями, граждане старше 60 лет и дети младше трех лет должны обратиться к врачам для наблюдения за их состоянием. Привитым людям после близкого контакта с заболевшими не нужно соблюдать изоляцию, однако им необходимо носить маски и избегать встреч с людьми со слабым иммунитетом.
Медработникам предписано делать тесты при появлении симптомов и находиться в обязательной изоляции семь дней.

Ранее доктор Клэр Стивс из Великобритании сообщила, что симптомы омикрон-штамма коронавируса часто напоминают ОРВИ. По словам специалиста, новый штамм более заразный по сравнению с другими вариантами вируса, при этом он вызывает менее тяжелые симптомы. Самыми распространенными из них являются головная боль, насморк и боль в горле.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам напомнили об изменении сроков оформления паспорта
Раскрыто число задержанных в ходе протестов в Казахстане
Автомобилистов предупредили о пяти важных изменениях в правилах в 2022 году
Финансовый аналитик назвал лидеров мировой экономики через 10 лет
Москвичи и гости столицы массово выстроились в очереди за развлечениями
В Казахстане начали расследование в отношении реализаторов сжиженного газа
Колумбийцев с симптомами омикрон-штамма попросили не делать тесты
Задержание силовиками вооруженных мужчин в Казахстане попало на видео
В аэропорту Нур-Султана усилили охрану
Жителей Казахстана предупредили о провокациях преступников под видом силовиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter