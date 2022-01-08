Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Доктор Клэр Стивс из Великобритании сообщила, что симптомы омикрон-штамма коронавируса часто напоминают ОРВИ. Об этом пишет MedikForum.

По словам специалиста, новый штамм более заразный по сравнению с другими вариантами вируса, при этом он вызывает менее тяжелые симптомы. Самыми распространенными из них являются головная боль, насморк и боль в горле.

Также зараженные омикрон-штаммом коронавируса жалуются на сильную усталость, повышенную температура, «туман» в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.

Ранее в январе ученые из США и Японии сообщили, что омикрон-штамм коронавируса может вызывать менее тяжелое течение болезни, так как он меньше поражает легкие, чем другие варианты штаммов. В ходе экспериментов выяснилось, что омикрон-штамм поражает преимущественно верхние дыхательные пути — нос и носоглотку, и распространяется на легкие значительно реже, чем другие варианты коронавирусной инфекции.

