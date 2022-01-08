Назван способ за неделю избавиться от набранных за праздники килограммов

Врач-диетолог и член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева рассказала, как можно быстро избавиться от лишних килограммов, набранных за праздники. Для этого необходимо убрать из рациона соль, считает кандидат медицинских наук. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что именно хлорид натрия в больших количествах содержится в новогодних блюдах — он задерживает воду в организме, что приводит к увеличению веса.

Больше всего соли, отметила Королева, содержится в заправленных майонезом салатах, в колбасных изделиях и различных заготовках. Ими изобилуют праздничные столы россиян и именно от них в первую очередь стоит отказаться тем, кто желает сбросить вес, поделилась врач-диетолог.

Я бы порекомендовала, если уж вы решили для себя достаточно быстро вернуться к прежнему весу, убрать соль из рациона, хотя бы на неделю. И соответственно все продукты со скрытой солью: соленья, квашенную капусту и прочие заготовки, все виды соленой рыбы, икру, рафинированные продукты Маргарита Королева Врач-диетолог

Убрав соль, нужно украсить вкус блюд, добавила врач-диетолог, потому что как ни крути соль — это вкусно. «Добавляем в пищу ароматные травы, лимон, ягоды и фрукты — натуральные добавки, которые помогут избежать пресности пищи», — порекомендовала член ФМБА России.

Кроме прочего, врач-диетолог порекомендовала пить больше воды. С ее помощью мобилизуется моторика желудочно-кишечного тракта, улучшится работа печени и уйдут избыточные килограммы, отметила Королева. «Вообще нужно контролировать свой водный баланс, жидкости в день нужно выпивать не меньше чем 2,5 литра. Преимущественно это должна быть вода и две-три чашки зеленого или травяного чая. Благодаря воде при отсутствии избытка натрия в рационе будет обеспечен естественный процесс детоксикации в организме», — пояснила она.

Ранее диетолог Кортни Д'Анджело назвала кофе самым полезным для здоровья печени напитком. Врач сослалась на исследования, согласно которым употребление кофе может снизить риск развития цирроза, а также защитить от неалкогольной жировой болезни печени. Полезное действие напитка объясняется тем, что он способен уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени, которые нейтрализуют активность вредных свободных радикалов и предотвращают повреждение клеток органа. Черный кофе также может противостоять рубцеванию печени.

