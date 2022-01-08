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Госдеп разрешил части сотрудников генконсульства в Алма-Ате покинуть Казахстан

Госдеп разрешил части сотрудников генконсульства в Алма-Ате с семьями покинуть Казахстан

Фото: Reuters

Американский госдепартамент разрешил части персонала и всем членам семей американских сотрудников генконсульства США в Алма-Ате добровольно покинуть Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

«Госдепартамент одобрил отъезд по желанию американских госслужащих — сотрудников генерального консульства в Алма-Ате, не задействованных в решении критически важных задач, и членов семей всех американских госслужащих — сотрудников генерального консульства в Алма-Ате», — говорится в сообщении.

В письме уточняется, что общенациональные волнения, которые начались в республике 2 января, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и правительственных зданий в Алма-Ате, а также к «задержаниям, ранениям и/или гибели значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности».

Помимо этого, гражданам США рекомендовано отказаться поездок в Казахстан из-за беспорядков и распространения коронавируса.

Протесты в Казахстане начались из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре протестующие потребовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Спустя трое суток митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. На подавление выступлений была направлена армия. В республике введен красный уровень террористической опасности.

Марина Совина
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