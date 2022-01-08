Перечислены шесть непонятных привычек россиян

Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило непонятные для иностранцев привычки россиян.

В первую очередь в материале названа традиция брать с собой небольшой подарок, отправляясь в гости. Это может быть коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. «Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом», — говорится в статье. Также иностранцев удивляет привычка россиян оставлять ложку в чашке или кружке. Считается, что таким образом чай быстрее остывает и становится вкуснее.

Также иностранцы не могут понять традицию жителей России дважды встречать Новый год — по новому и старому и стилю. «У россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться», — отмечается в материале. Также жителей других стран удивляет привычка россиян есть мороженое зимой, порой с вареньем.

Еще одна поражающая иностранцев манера россиян — оставлять дела на последний момент. Наконец, отмечается, что россияне — оптимистичные и терпеливые люди. «Способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание "все будет хорошо" образуют костяк русского характера», — подчеркивается в статье.

Ранее специалисты раскрыли распространенную привычку россиян во время подготовки к Новому году. Так, почти 40 процентов респондентов отметили, что готовят на новогодний стол либо только часть блюд, либо вообще этого не делают. Большинство из них (73 процента) надеются, что за плитой будут стоять их родственники. Кроме того, более половины респондентов заявили, что за последние 5-10 лет их привычки в подготовке к Новому году изменились. Так, традиция самостоятельно готовить блюда к праздничному столу начала постепенно уходить еще с 2011 года.