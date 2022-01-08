Россия посоветовала США «каким-то образом поднять себе настроение»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Белого дома о «неоптимистичном» настрое США перед встречей с РФ в Женеве, посоветовала Вашингтону «каким-то образом поднять себе настроение». Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», — сказала представитель МИД России.

Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что США не настроены на предстоящие переговоры с РФ оптимистично. «Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма», — подчеркнул он.

Накануне, 7 января, телеканал NBC со ссылкой свои источники заявил, что представители Вашингтона на будущих консультациях с Россией в Женеве собираются рассмотреть перспективы сокращения военного присутствия США на востоке Европы в том случае, если Москва проявит готовность к этим действиям.