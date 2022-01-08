На Украине оценили возможность «разворота» Казахстана на Запад

Украинский политический эксперт Валентин Гайдай в эфире телеканала «НАШ», оценивая возможность смены политического курса Казахстана после происходящих в стране беспорядках, заявил, что страна вряд ли отвернется от России.

По его словам, ходят разговоры о том, что страна может совершить разворот в сторону Запада, но реальных предпосылок к этому нет. Политолог уверен, что США, Евросоюз, Россия и Китай внимательно наблюдают за тем, что происходит в Казахстане. Он отметил, что военные ОДКБ помогут в охране казахстанских стратегических объектов, но не будут взаимодействовать с демонстрантами.

«Пока Москва просто держит руку на пульсе, также держит Пекин руку на пульсе и Запад. Потому что говорят, что Казахстан может повернуться в сторону Запада и пойти по сценарию Украины, Грузии, но я уверяю, что сейчас нет оснований так говорить», — заявил Гайдай.

Ранее посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев заявил об отсутствии факторов внешнего вмешательства в дела страны на государственном уровне. Однако, он допустил, что вмешательство может происходить на идеологическом уровне, либо такие попытки производятся через разные центры.