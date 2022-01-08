Путин провел телефонный разговор с Лукашенко по ситуации в странах ОДКБ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор по ситуации в странах-членах ОДКБ. Об этом сообщает «Белта».

В пресс-службе белорусского лидера добавили, что Путин и Лукашенко поговорили о ситуации с протестами на юге Казахстана и обсудили формат дальнейших переговоров глав государств-членов ОДКБ.

Ранее в Алма-Ате, где акции протеста перешли в боестолкновения с силовиками и массовые беспорядки, от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один был ранен. Погибшему мальчику было 11 лет. Перед смертью, он вышел на прогулку со своими родителями и попал под обстрел.