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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко по ситуации в странах ОДКБ

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Казахстане

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор по ситуации в странах-членах ОДКБ. Об этом сообщает «Белта».

В пресс-службе белорусского лидера добавили, что Путин и Лукашенко поговорили о ситуации с протестами на юге Казахстана и обсудили формат дальнейших переговоров глав государств-членов ОДКБ.

Ранее в Алма-Ате, где акции протеста перешли в боестолкновения с силовиками и массовые беспорядки, от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один был ранен. Погибшему мальчику было 11 лет. Перед смертью, он вышел на прогулку со своими родителями и попал под обстрел.

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Николай Чигасов
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