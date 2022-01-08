В Румынии решили штрафовать граждан за ношение обычной тканевой маски

В Румынии с 8 января ношение обычной не медицинской тканевой маски приравняли к ее отсутствию и решили карать за это граждан штрафом в размере до 570 долларов. Об этом в эфире телеканал Digi 24 заявил министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде.

«Специалисты говорят, что штамм "Омикрон" распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски очень важно для остановки распространения (вируса — прим. «Ленты.ру»). Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие», — указал глава МВД.

За соблюдением норм безопасности будут следить сотрудники полиции и жандармы. Все жители страны старше 5 лет должны носить в общественных местах хирургические защитные маски или маски типа FFP2.

Ранее во Франции обязали детей от шести лет носить защитные маски в общественных местах в связи с резким ростом случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.