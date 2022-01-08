В Госдуме назвали главную разницу между ОДКБ и Западом

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) справляется с кризисами в других государствах лучше, чем страны Запада. Об этом заявил депутат Государственной Думы, глава международного парламентского комитета Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

По его словам, ОДКБ уже смогла стабилизировать ситуацию в Казахстане, где на юго-западе страны уже несколько дней проходят беспорядки и боестолкновения местных жителей с силовиками. Слуцкий отметил, что это выделяется на фоне ситуации в странах, где Запад хотел разрешить какие-либо внутренние кризисы.

8 января стало известно, что лидеры стран ОДКБ встретятся из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. Об этом стало известно из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. Согласие на очередную встречу уже дали премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре люди начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлены армейские части. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.