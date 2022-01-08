Названа причина смерти олимпийского чемпиона Игр-1980

Названа причина смерти олимпийского чемпиона Игр в Москве 1980 года, тяжелоатлета Виктора Мазина. Об этом сообщает ТАСС.

Приемный сын именитого спортсмена Игорь Девяткин рассказал, что Мазин страдал от рака горла. Он умер в возрасте 67 лет. Родственник также добавил, что похороны пройдут в селе Покровка Красноярского края — там находится могила отца олимпийского чемпиона. Федерация тяжелой атлетики региона, как сообщает Девяткин, поможет в организации похорон.

О смерти Мазина стало известно ранее 8 января. Об этом сообщили на сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Мазин завоевал золото в категории до 60 килограммов на Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве. Он установил олимпийский рекорд в рывке (130 килограммов) и новый олимпийский рекорд для штангистов своей весовой категории — 290 килограммов.

В 1978 году Мазин одержал победу в розыгрыше Кубка СССР. Также он занял второе место на летней Спартакиаде. Перед Олимпиадой он стал чемпионом Советского Союза.