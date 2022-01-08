Вирусолог предрек в России рекордную заболеваемость из-за омикрон-штамма

С приходом омикрон-штамма коронавируса при правильном диагностировании Россию ждет увеличение числа заболевших COVID-19. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU предрек рекордную заболеваемость COVID-19 в России из-за нового варианта вируса.

По словам специалиста, из-за омикрона количество выявленных случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч ежесуточно. «Мы все еще имеем дело со штаммом дельта, который снижается и по заболеваемости, и по летальности. Я думаю, что и дальше эти показатели будут уменьшаться, но придет омикрон», — отметил Альтштейн.

Вирусолог дал свой прогноз исходя из ситуации с распространением нового штамма в Великобритании. «В Великобритании диагностика поставлена очень мощно. И там 200 тысяч бывает, хотя страна в два с половиной раза меньше, чем Россия, а заболеваемость гигантская. По идее, у нас должна быть такая же заболеваемость», — пояснил профессор.

Ранее доктор Клэр Стивс из Великобритании сообщила, что симптомы омикрон-штамма коронавируса часто напоминают ОРВИ. По словам специалиста, новый штамм более заразный по сравнению с другими вариантами вируса, при этом он вызывает менее тяжелые симптомы. Самыми распространенными из них являются головная боль, насморк и боль в горле.