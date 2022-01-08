Врач назвал тревожный симптом серьезных заболеваний

Доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в интервью радио Sputnik назвал отеки симптомом ряда серьезных заболеваний, с которыми могут столкнуться люди совершенно разных возрастных категорий — как молодые, так и пожилые.

Он пояснил, что отеки возникают при задержке жидкости в тканях организма. Иногда их причиной становится неправильное питание, так, утренний отек лица может быть связан с употреблением накануне соленой, острой пищи или алкоголя. Если погрешностей в диете не было, то отек может свидетельствовать о серьезной болезни.

«Отеки ног, рук, лица — это могут быть симптомы совершенно разных болезней. Если это пожилой возраст, то отеки ног могут говорить о сердечной или венозной недостаточности», — отметил врач.

По словам врача, отеки ног или лица у молодых людей могут свидетельствовать о болезни почек — в частности, это может быть пиелонефрит или гломерулонефрит. Рыхлое тело и локальные отеки могут быть признаком гиперфункции щитовидной железы. «При тяжелом сахарном диабете тоже могут быть отеки, чаще всего ног и, опять же, лица», — добавил профессор.

При наличии отеков Воробьев призвал незамедлительно обратиться к врачу. Он подчеркнул, что для того, чтобы избавиться от отечности, в первую очередь необходимо лечить то заболевание, которое стало ее причиной — и к каждому такому заболеванию требуется свой подход.

«Если это, скажем, пиелонефрит, то будет прием антибиотиков, если это гломерулонефрит, то некоторые его формы лечат гормонами, антикоагулянтами. Если это отеки при сердечной или венозной недостаточности, то обычно используют мочегонные средства. Нет единого подхода», — пояснил Воробьев.

Ранее диетолог, эндокринолог и психолог Антон Поляков предупредил россиян об опасности отеков после новогодних праздников. По его словам, отеки после еды или алкоголя могут говорить о болезнях сердца, почек, печени и сосудов. Он отметил большое количество причин отечности и заявил, что чаще она — следствие того, что пища долго не переваривалась.

