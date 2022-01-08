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В МИД рассказали об отсутствии россиян среди пострадавших в Казахстане

МИД России: граждан РФ среди пострадавших при беспорядках в Казахстане нет

Фото: Globallookpress.com

Граждан России среди пострадавших в ходе массовых беспорядков в Казахстане нет. Обстановка в республике постепенно нормализуется. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной», — уточнили в ведомстве.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за введение контингента миротворческих войск в Казахстан.

Массовые беспорядки начались в республике в первых числах января. Протест, вызванный ростом цен на сжиженный газ, перерос в захват правительственных зданий городов и областей, а также вооруженные столкновения с полицией. Протестующие граждане в Алма-Ате захватили администрацию, разграбив сейфы с деньгами. После нескольких дней силовых противостояний Токаев обратился за помощью к союзникам по ОДКБ.

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Варвара Кошечкина
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