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Минобороны вывезет россиян из Казахстана

Военно-транспортные самолеты Минобороны вывезут россиян из Алма-Аты

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Из-за приостановки пассажирского авиасообщения через Алма-Аты вывозить россиян из Казахстана будут с помощью военно-транспортных самолетов Минобороны России. Об этом сообщает посольство России в Казахстане в Facebook.

«9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину», — сказано в заявлении.

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В посольстве попросили граждан добраться до аэропорта самостоятельно, «а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир — одно место ручного багажа"». «Самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров», — отметили в дипмиссии.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Виктория Кондратьева
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