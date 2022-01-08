Армении пригрозили терактом из-за отправки войск в Казахстан

В посольства Армении и Белоруссии в Москве поступили письма с угрозами. Неизвестные пригрозили взорвать диппредставительства за то, что правительства их стран отправили войска в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС.

В письмах, которые поступили на электронные почты посольств содержались требования вывести войска из Казахстана. Собеседник ТАСС из правоохранительных органов также сообщил, что в зданиях посольств прошли обыски. Взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор по ситуации в странах-членах ОДКБ. Лидеры обеих стран обсудили ситуацию с протестами на юге Казахстана и формат дальнейших переговоров глав государств-членов ОДКБ.