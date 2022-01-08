В Алма-Ате опровергли сообщения об отравленной воде в системе водоснабжения

В комендатуре Алма-Аты опровергли сообщения о том, что вода в системе городского водоснабжения отравлена. Об этом в субботу, 8 января, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным комендатуры, появившаяся ранее в СМИ информация не соответствуют действительности.

«Информация о том, что в Алматы отравлена вода, — ложь. Система водоснабжения под лабораторным контролем», — отмечается в сообщении.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими, а к вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.