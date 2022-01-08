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В США показали карту расположения российских войск на границе с Украиной

The New York Times опубликовала карту возможного нахождения войск РФ на границе с Украиной

Фото: Globallookpress.com

The New York Times опубликовала карту возможного расположения российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на американскую газету.

Издание уточняет, что карта составлена на основе данных украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков. На ней указаны род и численность войск, а также виды техники.

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Утверждается, что вдоль границы с Украиной сейчас находятся 100 тысяч военнослужащих. Однако, по информации спецслужб США, Москва разработала операцию с участием 175 тысяч военных. The New York Times также отмечает, что пока неизвестно, планирует ли Россия вторгнуться на территорию соседней республики, однако страна находится «на пути» к получению всего необходимого для этого.

На карте отмечены десять основных скоплений войск РФ рядом с Украиной. Две группы, по данным газеты, расположены у границы с Белоруссией, рядом с городами Ельня и Клинцы. Еще три группы находятся недалеко от Воронежа, одна — в районе Волгограда, две у границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), одна — у Кореновска в Краснодарском крае, и еще одна — в Крыму.

В конце декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии большого скопления российских войск у границы. «Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в 3, 4, 5 раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — уточнил он.

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Варвара Кошечкина
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